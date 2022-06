Češi platí účty nejlépe z Evropanů. Letos ale hrozí změna

České domácnosti dosud měly z evropských zemí nejméně problémů se splácením svých závazků. Ukazují to data Eurostatu. Ta sledují, kolik procent domácností má závazky po splatnosti z hypoték a spotřebitelských půjček, plateb za energie, vodu, teplo, za jiné půjčky a splátkový prodej.

Spolu s objemem nespláceného dluhu se snížil také počet lidí, kteří své finanční závazky nedokázali plnit. U úvěrů na spotřebu nesplácelo z 2,28 milionu klientů své závazky 176 tisíc lidí (meziročně o 7 tisíc méně). U úvěrů na bydlení to bylo 10 644 lidí (meziročně o 2 606 méně) z 1,1 milionu. Zatímco u úvěrů na spotřebu své dluhy nesplácelo 7,7 % lidí, u úvěrů na bydlení šlo pouze o 1 %.

V negativním registru fyzických osob Solus, který shromažďuje údaje o klientech v prodlení s úhradou svých povinností z několika ekonomických sektorů, pak mělo negativní záznam o existujícím závazku po splatnosti 5,07 % dospělých občanů. Ještě před rokem to bylo 5,5 % občanů.

Podle sdružení Solus přispěla úprava legislativy v posledním desetiletí v Česku k významnému snížení počtu osob s dluhy po splatnosti. Za posledních deset let klesl počet lidí s negativním záznamem v registru Solus z 8 % o tři procentní body.

Letos se vzhledem k ekonomické situaci a rostoucím životním nákladům čeká obrat. Během prvního čtvrtletí stále ještě pokračoval trend posledních několika let, kdy sice roste celkové zadlužení obyvatel, ale objem nespláceného dluhu klesá.

Do potíží se splácením se podle něj dostávají i lidé, kteří s dluhy nikdy trable neměli. „Když se třeba potkala refixace hypotéky se změnou tarifu energií spolu s dojížděním za prací, a tedy rostoucími náklady na dopravu,“ konkretizuje zástupce M.B.A. Finance příklad domácnosti, která se ocitá na hraně.

„Problémy se splácením dluhů už se tak začínají týkat i střední třídy,“ míní. Někteří její zástupci se podle Zetka dostávají do dilematu, co přestanou platit – zda účty za energie, bydlení nebo právě splátky dluhů.

Na půdě Evropského parlamentu se řeší nová směrnice týkající se půjček, která se dotkne desítek milionů evropských spotřebitelů. Měla by definovat nová pravidla pro odpovědné financování a ochranu spotřebitele. Tuzemské finanční instituce však mají obavu, aby nová směrnice úvěrový trh nezmrazila.

ČLFA by například ráda modernizovala pravidla posuzování úvěruschopnosti žadatelů o úvěr. Vysvětluje to tím, že dnes si mnoho lidí vydělává v rámci tzv. sdílené ekonomiky flexibilně a nemá pravidelný příjem na výplatní pásce. „V těchto případech často selhávají stávající způsoby posuzování úvěruschopnosti, a je proto třeba, aby poskytovatelé úvěrů měli možnost posuzovat úvěruschopnost jakýmkoli způsobem, který jim umožní předcházet selhání spotřebitelů, aniž by přitom byli vázáni konkrétními postupy,“ požaduje Hanušová.