Sasové staví „železnou oponu“. Chtějí zastavit prasata

Vedle plotů sází tato německá spolková země i na odstřel divočáků, na což chce do konce příštího roku vynaložit až 1,3 milionu eur (asi 30 milionů Kč). Uvedlo to saské ministerstvo sociálních věcí, které má na starosti i zdravotnické a hygienické otázky.

Nynější infekce se do Německa dostala v září 2020, kdy se první případ potvrdil v Braniborsku. Mor se pak rozšířil také do sousedních spolkových zemí Meklenburska-Předního Pomořanska a Saska. V Sasku bylo prozatím do poloviny letošního dubna potvrzeno 2137 případů AMP, v Braniborsku 3066 případů a zhruba pět desítek v Meklenbursku-Předním Pomořansku. Všechny tři tyto spolkové země sousedí s Polskem, odkud se nákaza do Německa dostala.