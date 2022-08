Stavební spoření mám, ale ať ho stát radši zruší, píší čtenáři

Redakce Seznam Zpráv vybrala do Fóra čtenářů nejzajímavější názory z diskuze u článku o možném omezení státní podpory stavebního spoření.

Miroslav Vala: Stavební spoření je přerozdělování peněz a stát by ho měl okamžitě zrušit. Budu zcela konkrétní. Mám stavební spoření u Allianz 20 000 Kč ročně. Mám ho v této chvíli tři roky a na svém účtu u Allianz mám 66 000 Kč. Třikrát jsem tam dal 20 000 a třikrát mi tam dal stát podporu 2 000 Kč. Úroky, které dává Allianz, jsou prachmizerné, téměř nulové, stačí akorát na jejich vlastní poplatky. Ty jsou 80 Kč každý kvartál. Je zcela bez jakékoliv debaty, že stavební spoření není výhodné ani pro střadatele, ani pro stát. Je výhodné jenom a pouze pro stavební spořitelny, v mém případě pro Allianz, která vlastně naprosto bez rizika a bez svých nákladů používá 6 let peníze, které nejsou její.

Tomáš Hora: Stavební spoření jsem využil někdy v roce 1996 k pořízení bytu a pak za pár let několik dalších ke stavbě rodinného domu. Svého času to bylo jako úvěr i celkem výhodné, pak to převálcovaly hypotéky. Z hlediska zhodnocení peněz to byl nesmysl od samého začátku.

Miloslava Křenková: Díky stavebnímu spoření jsme v celém paneláku vyměnili okna a zábradlí v lodžiích, nemuseli jsme si půjčovat a oproti půjčce to bylo výrazně levnější. Samozřejmě jsme museli nejdřív naspořit, ale netrvalo to dlouho.

Petr Dundek: Ano, mám stavební spoření. Ano, mám ho hlavně kvůli státnímu příspěvku. Ideově ale souhlasím s jeho zrušením, protože je podivné, aby se něco takového platilo z našich daní (zvlášť když to není účelově vázané a po vybrání se to může klidně prochlastat). Pouze bych byl rád, kdybych pak mohl bez sankcí stavební spoření zrušit, protože se v průběhu trvání smlouvy významně změní parametry. Po zrušení státního příspěvku fakt nevidím důvod posílat někam peníze dalších několik let, když samotný úrok mám jen 1 %.

Miroslav Šilhavý: Stavební spoření je dokonale zacílený produkt na finanční negramotnost. Lidé si myslí, že dostávají 2 000 Kč ročně za vklad 20 000 Kč, a zpětně to počítají jako 10 % p.a. Jenže to je klam. Ve skutečnosti první rok sice dostanu 2 000 Kč za vložení 20 000 Kč, ale musím dalších pět let počkat, než na ně sáhnu. Druhý rok už musím mít na účtu nejen dalších 20 000 Kč, ale i těch loňských 20 000 Kč – takže příspěvek není udělen za 20 000 Kč vkladu, ale za 40 000 Kč. A tak dále. Když se to spočítá, jsou výsledná procenta o mnoho nižší, než si lidé myslí. Na jedné straně bojujeme s finančními šmejdy, kteří neuvádějí celkové náklady finančních produktů, ale na druhé straně úplně ten samý princip využívá stát. Nemluvě o tom, že docela „zajímavou“ část si ukousnou stavební spořitelny poplatkem za sjednání, průběžnými poplatky a na roky fixovaným úrokem. Stát tak z velké části krmí stavební spořitelny, které si ukusují daleko víc, než by si mohly dovolit bez státních příspěvků. Se státními příspěvky to spotřebitelé zbaští a ještě mlaskají.

Jan Krejčí: Je to způsob, kam si někteří alespoň něco odkládají. Když se to zruší, tak ty peníze utratí rovnou. Nemá smysl mluvit o výhodnosti, nebo nevýhodnosti při dnešní inflaci. Nechal bych to, jak to je. Někomu se to i tak hodí, a kdo umí investovat s výnosy nad inflací, tak ho to stejně nezajímá.

Petr Svoboda: Stavební spoření je polomrtvý produkt. 12 tisíc (státní podpora za 6 let) nikomu k lepšímu bydlení nepomůže. Nebo snad ano? Při ceně bytu 4,5 milionu je státní podpora 12 tisíc výsměch. Ani u rekonstrukcí to není významná pomoc. Stát 6 let vůbec nehlídá, na co jsou peníze použity. Takže za ně jde klidně koupit auto nebo cokoliv jiného.

Josef Spilka: Nám tento produkt pomohl koncem devadesátých let k bytu, na který bychom jinak nikdy neměli. On ten efekt je i v tom, že mladí lidé spoří a tím mají za několik let větší množství peněz, se kterými se již dá něco podniknout. V současné době to je velmi důležitá věc, protože při současných cenách bytů na ně normální mladá rodina nikdy nemůže mít. Souhlasím ale, že takto oříznuté stavební spoření nedává příliš smysl. Osobně bych zvýšil podporu – klidně i pětinásobně, ale stanovil bych striktně účelovost na bydlení a hlídal bych její dodržování.