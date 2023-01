Strach z inflace v Evropě opadává, Češi ale zůstávají skeptičtí

Zbývající účastníci průzkumu vidí letošní inflaci trochu nižší. Čtyřicet pět procent dotazovaných předpokládá, že by se inflace mohla pohybovat mezi šesti až deseti procenty, tři procenta si myslí, že by se inflace mohla pohybovat mezi třemi až pěti procenty. Dosažení dvouprocentního cíle ČNB ovšem zatím nevěří žádný z nich.

Podle prognózy ČNB bude inflace vrcholit během letošního ledna a února, pak začne brzdit a ve druhé polovině roku by měla sestoupit pod hranici 10 procent. Za rok, v lednu 2024, by už mohla podle viceguvernérky ČNB Evy Zamrazilové „začínat trojkou“ a blížit se do pásma dvou procent plus minus procentní bod.