Vytvořeno strojem. EU je na dohled regulace umělé inteligence

Vedle toho by měl podle webu Bloomberg, který přináší informace z neveřejných jednání, vzniknout systém na označování děl, která vytvořila právě umělá inteligence. U projektů, které by mohly představovat „systémová rizika“, bude o jejich použití v EU rozhodovat komise na základě předem schváleného kodexu. Agentura Reuters jako příklad rizikového využití tohoto systému uvádí sledování pomocí biometrických údajů.

V současnosti umí umělá inteligence odpovídat na otázky, překládat, generovat text či psát počítačový kód. Novější verze již umí podle pokynů tvořit obrázky, videa, ale i hudbu, vznikla tak například poslední píseň od Beatles Now and Then. ChatGPT rychle roste na popularitě, přitom ale není zřejmé, do jaké míry se dá na výsledky jeho tvorby spoléhat.