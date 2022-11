Až Zeman skončí, sponzorovat ho nebudeme, říká PPF

„Když odchází prezident, tak nemá odcházet s rentou padesát tisíc. Člověk, který tu zemi reprezentoval, a je jedno, jestli to byl Václav Havel, nebo Václav Klaus, má být zabezpečený, má mít zabezpečenou kancelář, pracovní zázemí. Ti lidé jsou symboly země a stát by se o to měl postarat. Ale když to stát nedělá, nezbývá, než aby to udělal soukromník jako já nebo Bakala,“ řekl Kellner v jednom z mála rozhovorů, které během svého života dal, tehdy pro Mladou frontu Dnes. V něm také uvedl, že do rozjezdu Institutu Václava Klause vložil desítky milionů korun.