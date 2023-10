Bezvavlasy rostou. Zvyšují se tržby i hodnota akcií

Pro celý letošní rok společnost Bezvavlasy očekává růst tržeb na celkových 700 až 732 milionů korun, což by představovalo meziroční nárůst o 37 procent. Do budoucna firma směřuje k miliardovému obratu, kterého by chtěla dosáhnout do pěti let. Podle informací SZ Byznys by k tomu měla pomoci i akvizice, kterou firma dokončuje. Její oznámení by mělo přijít do konce letošního roku.