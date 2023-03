Seznam.cz otevírá nové datové centrum

V loňském roce technologická společnost Seznam začala s výstavbou vlastního datového centra. O rok později hlásí jeho otevření. Nové centrum (přezdívané Nagoja po jednom z největších měst v Japonsku) má být podle vedení firmy dalším krokem na cestě k nezávislosti na externích dodavatelích.

„Seznam už dorostl do takové velikosti, že nám dává smysl provozovat datové centrum sami na sebe. Máme své požadavky a nároky. Neříkám, že externí dodavatelé by je nesplnili, bylo by to ale samozřejmě s určitou marží,“ říká technický ředitel Seznam.cz Vlastimil Pečínka.

Nejdůležitější je ale podle jeho slov právě samotná infrastruktura, kterou firma považuje za podstatnou součást svého byznysu. „Pomůže nám k dalšímu růstu,“ dodává technický ředitel.

Sám pro sebe

Investice do výstavby nového centra stála společnost zhruba tři sta milionů korun. Podle vedení se však vynaložené prostředky dlouhodobě stejně zhodnotí lépe, než kdyby využívala služeb dodavatele.

„Tato varianta nám vychází levněji. Investiční náklady na kilowatt výkonu, který tady potřebujeme, jsou oproti prvnímu našemu datovému centru Kokura poloviční, a to nezávisle na vývoji inflace, ceny práce a stavebních materiálů,“ vysvětluje Vlastimil Pečínka.

Je to podle jeho slov zejména proto, že si firma sama vybírá, co potřebuje v datovém centru za vybavení přímo pro své potřeby. Zároveň nemusí investovat do věcí, které jsou pro ni nadbytečné.

Nová budova zcela nahradí současný prostor datového centra Nagano, které si Seznam.cz pronajímal od společnosti O2 od roku 2006. Data však logicky zůstanou. Stěhování začne v polovině letošního března a je naplánované do května. Migrace dat bude probíhat za plného provozu.

„Vše by mělo probíhat tak, že by běžný uživatel přechod neměl vůbec zaznamenat. V datovém centru se chováme, jako by to byl malý internet. Po dobu stěhování vytvoříme jedno velké virtuální datové centrum, které bude pro uživatele splňovat stejnou funkci jako to opravdové a my budeme už jen přesouvat data,“ doplnil technický ředitel firmy.

Nové datové centrum zabírá plochu přibližně 1200 metrů čtverečních a na projektu spolupracovala česká internetová jednička v roli investora s hlavním projektantem, společností Systeming.cz, a generálním dodavatelem, firmou Altron.

„Nagoja je technologicky vyspělé řešení plné moderních technologií, které jsme vyvinuli v našem vývojovém centru. Tyto technologie umožní efektivní provoz po ekonomické i ekologické stránce a zajistí pro datové centrum možnost budoucího rozvoje,“ říká ředitel technologické divize Altron Pavel Kvasnička.

Foto: Profimedia.cz Uvnitř Nagoji.

Nová budova tvoří společně s datovým centrem Kokura dvojici čistě ve vlastnictví a správě firmy Seznam. K ní se přidá ještě datové centrum Ósaka, které je v současnosti v pronájmu od společnosti O2.

Tisíce počítačů na jednom místě

IT odborníci ze Seznamu uvádějí, že příkon nového datového centra dosahuje celkem tří megawattů. Pro představu by se tento výkon dal přirovnat k běžné práci patnácti tisíc stolních počítačů. Kapacita datového centra je 200 racků, tedy serverových skříní, což znamená okolo 14 tisíc serverů. Plný je zatím jeden sál, tedy polovina.

Jednu z největších položek v databázích Seznamu tvoří e-maily. „Jsou to ale i data s behaviorálním cílem, která pomáhají vylepšovat naše algoritmy a tak podobně,“ dodal Pečínka.

S novým datacentrem přijdou kromě vysoké kapacity také další novinky, které v prvním objektu Kokura nebyly ještě standardem. Velkou změnou je posun v rámci automatizace.

„Vždy budeme mít maximálně dva pracovníky na směně. Datové centrum má být spíš bezobslužné, což neznamená, že v něm nebude dohled, ale zaměstnanci budou spíše pracovat vzdáleně,“ doplnil Pečínka.

Speciální systém chlazení

A protože nové datové centrum s výkonem tisíců počítačů na jednom místě také podle toho hřeje, firma myslela i na systém ochlazování objektu. K tomu bude využívat dešťovou vodu vedenou z podzemní nádrže, která bude mimo budovu.

„Celkově tedy v maximální míře chladíme přímým venkovním vzduchem prohnaným přes filtry a případně upraveným na požadovanou vlhkost v limitních stavech. To nám dovolí zcela vynechat strojové chlazení,“ říká Vlastimil Pečínka, technický ředitel ve společnosti Seznam.cz.

Zároveň česká internetová jednička pokračuje v budování fyzické infrastruktury rozšířením ve svém původním datovém centru Kokura. To bude probíhat celý rok 2023 s očekávaným spuštěním na jaře 2024.