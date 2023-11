Žebříček Česká elita. Spočítali jsme 100 nejcennějších českých firem

ČEZ , EPH a Agrofert jsou tři nejcennější domácí firmy. Vystoupaly nejvýše v žebříčku Česká elita, který vydává redakce SZ Byznys ve spolupráci s poradenskou společností Deloitte. Jedná se o nový přehled, jak daleko to kdo v podnikání dotáhl.

Žebříček, který najdete zde , zahrnuje stovku společností pod kontrolou tuzemských vlastníků. Jsou seřazeny podle kritéria, kterým se úspěch v byznysu měří – podle odhadu ceny, za jakou by šly prodat či koupit. Všechny mají minimálně miliardovou hodnotu a peníze vydělávají na všem možném včetně nečekaných věcí, jako je výroba krmiva pro psy nebo dovoz montérek .

„Když se podíváte na ten žebříček, tak opravdu vidíte výkvět českých firem a spousta z nich byla tady založená, historicky vybudována často z nuly. Dokazuje to, že dokážeme tvořit služby a firmy s velkou přidanou hodnotou a je o ně zájem i v zahraničí. Samozřejmě u nás není tolik třeba technologických společností, ale to je dáno nějakými historickými důvody a vazbami. Když se podíváte třeba na banku Moneta, tak to jsou nádherné společnosti,“ říká Roman Lux ze společnosti Deloitte.