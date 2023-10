Česká líheň startupů vyrostla o 70 procent. A stěhuje se do Švýcarska

A teď nejspíš přesune i své sídlo. Jak firma píše ve výroční zprávě, plánuje přesun sídla do Švýcarska. „Společnost se v roce 2023 chystá podniknout kroky pro změnu sídla účetní jednotky. V rámci roku 2023 by mělo dojít k přípravám na přesun společnosti z České republiky do Švýcarska, který by měl být dokončen v roce 2024.“