Před deseti lety byl český Creative Dock jednou z prvních společností, která začala pro ostatní hráče na trhu stavět digitální firmy a projekty na klíč. Na českém trhu ji proslavila především Zonky pro Homecredit, celkem pak v devíti zemích uvedla na trh více než 65 firem. Teď svou pozici výrazně posílí – do svého portfolia zahrne německou firmu FoundersLane, která také vytváří firmy a technologické projekty na míru – zejména ve zdravotnictví.

Celkový roční obrat skupiny díky spojení během dvou let vyroste na více než sto milionů euro, což podle slov zástupců Creative Dock pomůže k tomu, aby se skupina stala největším nezávislým hráčem na světě v kategorii budování firem. Dohromady pak bude Creative Dock Group zaměstnávat více než 600 lidí v sedmi pobočkách po celém světě.

„Budování firem jako samostatná kategorie je na vzestupu a již nyní je alternativou k investicím do rizikového kapitálu. Věřím, že skupina Creative Dock dokáže přetvořit trh a přenese tento specifický segment do jádra trhu podnikových služeb. Naší snahou je, aby vedoucí pracovníci při jednání o vytvoření venture projektu volali v první řadě Creative Dock. Pro klienty obou společností znamená akvizice rozšíření možností. Ať už díky rozmanitosti služeb, hlubokým znalostem jiných průmyslových odvětví nebo schopnosti lépe škálovat projekty po celé Evropě. Během několika příštích let celá skupina Creative Dock vybuduje stovky podniků,“ dodává spoluzakladatel a generální ředitel FoundersLane Felix Staeritz.