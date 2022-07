Česká líheň startupů hlásí rekord. Do pěti let chce mít dosah na miliardu lidí

„Rok 2021 byl z hlediska obratu rekordní. Velký růst očekáváme tento rok, máme nejsilnější ‚pipeline‘ zejména zahraničních projektů za celou naší historii. Naším cílem je budovat společnosti a produkty, které v následujících pěti letech budou využívat více než jedna miliarda lidí na světě, i proto plánujeme růst nejen v obratu, ale také v počtu našich zaměstnanců,“ říká pro Seznam Zprávy zakladatel firmy Martin Pejša s tím, že v letošním roce by firma chtěla růst o dalších 30 procent.

„Od roku 2012 jsme se vyvíjeli organicky, ale dostali jsme se do bodu, kdy nastal čas urychlit růst a přinést do naší rodiny další členy, kteří obohatí naše služby a know-how. V posledních měsících jsme proto investovali do akvizic více než 55 milionů eur. Právě s posílením zahraniční expanze souvisí naše nákupy,“ dodává Pejša s tím, že firma chce v regionu Evropy, Středního východu a Afriky kupovat další firmy různých velikostí.