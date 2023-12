Český Vodafone má novou šéfku. Violeta Luca přichází z Microsoftu

Předchozí generální ředitel české pobočky Petr Dvořák se od září stal v centrále mateřské skupiny v Londýně ředitelem pro téměř 50 partnerských trhů, kde operátor nemá vlastní síť. Vodafone to v pátek oznámil v tiskové zprávě.

Luca řídila transformační projekty v maloobchodu, bankovnictví, e-commerce nebo zdravotnictví a telekomunikací a má přes 20 let zkušeností z vedoucích pozic. Dlouhodobě se věnuje rozvoji digitálních dovedností, inovacím a podpoře začínajících podniků. Před nástupem do společnosti Microsoft zastávala několik vedoucích pozic ve společnostech jako Metro Cash & Carry, Dante International, Flanco Retail, Whirlpool a AIG. Působí také jako členka Americké obchodní komory v ČR.

Dvořák byl generálním ředitelem Vodafone Česká republika od února 2018. Předtím pět let působil na pozici viceprezidenta pro spotřebitelský segment. Jeho kariéra v oboru telekomunikací začala v roce 2001, kdy nastoupil do společnosti T‑Mobile. Tam působil na různých manažerských pozicích přes deset let.