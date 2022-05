ČEZ oznámil další cenový skok a tentokrát pořádný

Například u produktu zvaného „Elektřina na dva roky“ nabídne ČEZ od začátku prázdnin megawatthodinu silové elektřiny (tj. bez poplatků za distribuci a další služby) v základní sazbě D02d za 6 992,59 koruny – znamená to zvýšení o 59 procent.

„To, co jsme teď upravili, jsou ceny fixovaných produktů po konci fixace. To znamená, že jsou pro zákazníky, kteří si chtějí zajistit fixovanou smlouvu na dobu určitou. Pro ně musíme nakoupit elektřinu dopředu za stávající aktuální ceny. Že musíme ceníky fixů zvyšovat, nám radost nedělá,“ říká mluvčí ČEZ Roman Gazdík.

Červencový náraz zasáhne jen malou část klientů ČEZ. Podle Gazdíka vyprší do konce roku fixované smlouvy asi jen pěti procentům zákazníků, kteří si budou muset sjednat nové kontrakty.

Gazdík slibuje, že pokud velkoobchodní ceny klesnou, sníží ČEZ odpovídajícím způsobem i ceny fixovaných produktů. „Koneckonců jsme to u některých na začátku roku udělali. Podobně jsme zlevňovali i během covidu veškeré produkty, protože velkoobchodní ceny elektřiny a plynu klesly,“ říká.

Důvod zdražování je zřejmý – růst velkoobchodní ceny energií, který předhání i černé výhledy největších škarohlídů. „Situace je kvůli válce na Ukrajině bezprecedentní. Ceny energií vyrostly na nové rekordy a jsou vysoké dlouhodobě. To se bohužel promítá se zpožděním i do koncových ceníků,“ vysvětluje Gazdík.

„V současné době se například velkoobchodní kontrakt na příští rok obchoduje za 224 eur, loni to bylo za 67 eur za megawatthodinu. Velkoobchodní cena meziročně stoupla zhruba 3,5krát,“ dodává.

Růst velkoobchodních cen elektřiny či plynu se na zákaznických fakturách zatím promítá různě, záleží na podobě i datování smlouvy, na spotřebě a typu tarifu. Energie však zdražují už téměř rok a zákazníci, jimž končí dlouhodobý fixovaný produkt, se musí přizpůsobit současným cenám. Ty jsou dnes často dvojnásobné proti tomu, co dřív platili.

Řada obchodníků zvedá ceny opakovaně, podobně jako to dělá ČEZ u své nabídky fixací. Například Pražská plynárenská zdražovala elektřinu v únoru, v březnu a teď hlásí další zdražení od července. Podobně opakovaně zdražovala plyn – k Nového roku, k 1. dubnu a k 1. červnu.

Většina velkých obchodníků na rozdíl od ČEZ dnes produkty s fixovanou cenou raději vůbec nenabízí. Pro klienty to ostatně není žádné terno, ceny jsou extrémní, a pokud by trh klesl, konzervovala by jim fixace současnou drahotu.