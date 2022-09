Co je lepší, živit nezaměstnané, či pomoci průmyslu, ptá se šéf stavebníků

Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi.

Zastropování cen je jedním z opatření, které by průmyslu skutečně pomohlo, říká Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Od vlády pak čeká konkrétní hranici, kde by ceny energií měly končit. A také rychlost v rozhodování.

„Jakákoli informace o tom, že bude stabilní cena po dvě účetní období –, bavíme se třeba o dvou letech, je lepší než cokoli jiného. Nestabilita je opravdu smrtící, říká Nouza v Agendě SZ Byznys.

Zastropování cen pro průmyslové podniky by mohlo končit na ceně 200 eur za megawatthodinu, oznámil minulý týden předběžně ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Detaily budou ministři probírat v pondělí večer na mimořádné schůzi vlády.

„Jestli je cena 200 eur přijatelná, nebo ne? Vezměte si, že to není ani 11 měsíců, kdy přišla první vlna energetické krize, v té chvíli se pohybovala cena plynu na 20 euro a cena elektrické energie okolo 40 eur. Tedy bavíme se v řádech násobků ceny před rokem a v okamžiku, kdy průmysl, který je významným nositelem zaměstnanosti a placení daní, to nebude schopen ustát. Otázka je, co je lepší, jestli živit nezaměstnané, nebo pomoci průmyslu,“ argumentuje šéf Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

Mazut a lehké topné oleje se vrací do hry

Firmy podle něj už nyní hledají úspory, kde se dá. Místo drahého plynu se například vrací k topení, které před lety opustily.

„Firmy nesedí s rukama v klíně. Řeší to tak, jak to dnešní technologické možnosti dovolují. Místo plynové energie budou továrny brát energii z mazutu, lehkého topného oleje, a to při prosazování Green Dealu asi není úplně ideální stav, ale teď není jiná cesta,“ říká Jiří Nouza.

I proto zdůrazňuje, jak opatření ze strany státu spěchají.

„Obávám se, že jednotný trh v EU už není. A právě z toho důvodu, že různé země použily různé typy opatření pro průmysl a my jsme v tuto chvíli trošku na chvostu. Uvidíme, co se stane, ale je to jedna z příčin, proč skutečně výrobní firmy, které exportují efektivně, narazily na zahraničních trzích na strop,“ dodal.

Celý rozhovor s Jiřím Nouzou si můžete pustit v úvodním videu.