„Přebíráme klienty.“ Energošmejdi bezohledně zneužívají paniky z cen

Dodavatel energií se s postupem prodejce neztotožňuje. „Uvedený postup zakazuje náš Etický kodex prodeje, takovéto jednání by bylo nepřípustné a prodejci by byla odebrána certifikace k prodeji,“ říká Grochál.

Lidé by měli hlavně pamatovat na to, že opatrnost je namístě, „Neměli by pouštět do bytu neznámé osoby, a ochránit ostatní mohou i tím, že přivolají městskou policii v místech, kde je podomní prodej zakázaný,“ vysvětluje Fröhlich.