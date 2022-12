Exodus z Ruska. V zemi bylo 60 autoznaček, zbylo jich 14

Na ruském trhu zůstalo ke konci letošního roku 14 automobilových značek, zatímco ještě na začátku roku jich bylo 60. Napsal to internetový list Gazeta.ru, který se odvolává na údaje sdružení prodejců automobilů ROAD. Zůstaly tři ruské značky, a sice Lada, GAZ a UAZ, zbývající jsou čínské.

Deník napsal, že téměř všechny ostatní automobilky dodávky vozidel do Ruska ukončily. Existuje tak pouze jejich neoficiální dovoz, pro který neplatí překážky dříve vytvořené ruskou vládou s cílem nalákat zahraniční automobilky k montáži jejich vozidel v Rusku. Do země se tak podle listu dostávají nejen luxusní vozidla, ale i dříve neznámé vozy z hromadné výroby, například Suzuki Ciaz, který se montuje v Indii.

Vedle uvedených tří ruských značek jsou ostatní čínské. A to Chery, Geely, Haval, JAC, FAW, Dongfeng, Changan, Exeed, GAC, Foton a Omoda. „Ruský automobilový trh je už ze 78 procent čínský,“ uvedlo sdružení.

Škoda Kamiq se sice oficiálně do Ruska nikdy nedovážela, ale prodejci v Ťumeni, Surgutu a v okolí Moskvy jsou tyto vozy schopni nabídnout, napsala už v listopadu Gazeta.ru. Expert na automobilový trh Sergej Burgazlijev tehdy usoudil, že ruský trh se aktuálně vrací do situace z 90. let, kdy prodejci dováželi auta samostatně.