Firma s ruskou stopou našla kličku, jak se dostat k zakázkám české armády

Redakce SZ Byznys však z malajského obchodního rejstříku zjistila, že Kučakov je nadále jedním ze čtyř ředitelů zmíněného The Royal Invest Fund of Kelantan. Jeho rusko-tádžický spolupracovník Bakhriddin Nažmudinov pro změnu na Slovensku stále sedí v dozorčí radě firem The Royal ABS a RIB Slovakia. Obě firmy patří do IC Group.