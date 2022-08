Fond Arca Capital CEE je v rozvalu, ČNB mu sebrala licenci

Česká národní banka odebrala licenci fondu Arca Capital CEE. Fond totiž přestal splňovat podmínky pro povolení činnosti. Vyplývá to ze zveřejněného rozhodnutí regulátora. Verdikt potvrdila i bankovní rada. Rozhodnutí je tedy pravomocné. Mezi akcionáře fondu patřily v minulých letech kromě několika desítek menších investorů rovněž firmy ze skupiny Arca Capital a společnost finančníka Pavola Krúpy.

Centrální banka následně v červenci 2021 spustila správní řízení ohledně odebrání licence fondu. „A to na základě skutečnosti, že dozorčí rada, jejímž předsedou byl v tom čase Pavol Krúpa, nebyla schopna řádně jmenovat neobsazená místa členů představenstva fondu,“ dodal Janiga.

Přestože fond nemá funkční představenstvo, tak se jeho jménem někdo ještě letos v březnu vyjadřoval v insolvenčním rejstříku k vývoji insolvenčního řízení s fondem. Stalo se to v době, kdy za fond neměl oficiálně kdo jednat.

Stejně tak se někdo z datové schránky fondu odvolával proti výsledkům výše zmíněných soudních stání s Janigou ohledně jeho odstoupení z představenstva. Také v těchto případech se to stalo v situaci, kdy za fond už neměl kdo jednat. Soud proto v červnu určil opatrovníka fondu. Stal se jím advokát Daniel Tobola.

Jednou z činností fondu byly investice do akcií na burzách. Zároveň ale Arca Capital CEE vydatně financovala další společnosti ze skupiny Arca, respektive firmy z okruhu Pavola Krúpy. Fond poskytl firmám z těchto uskupení ve formě půjček přes 326 milionů korun, vyplývá z poslední zveřejněné zprávy Arca Capital CEE za první pololetí 2020.

Fond měl mimo jiné 36procentní podíl ve společnosti Ondrášovka Holding, později přejmenované na OH Investment Holding. Holding ovládal stejnojmenného výrobce minerálních vod, který byl spolu s Karlovarskou Korunní na jaře 2020 prodán společnosti Kofola, a to za 1,1 miliardy korun.

V poslední zveřejněné zprávě fondu o hospodaření za první pololetí 2020 vyčíslila Arca Capital CEE hodnotu podílu v holdingu Ondrášovka na 217 milionů korun. To byla téměř čtvrtina z aktiv fondu. Zda peníze z prodeje producentů minerálních vod do fondu doputovaly a co se s nimi pak stalo, ale není z veřejných zdrojů zřejmé.