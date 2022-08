Bakala zabránil na poslední chvíli dražbě domu svého protivníka Krúpy

Chystaná exekuční dražba vily byznysmena Pavola Krúpy na poslední chvíli padla. Dražbu plánovanou na 23. srpna exekutorka odročila, vyplývá z informací zveřejněných Exekutorským úřadem Kutná Hora, poté, co bylo na popud miliardáře Zdeňka Bakaly zahájeno s Krúpou insolvenční řízení. Pokud by se dražba uskutečnila, tak by Bakala a většina dalších věřitelů z peněz za dům neviděla nic. Z dražby by profitovala jen firma Bond acquisition, která exekuci vyvolala. S touto společností Krúpa spolupracuje.