Heineken chce zavřít 153 let starý pivovar v Edinburghu

Heineken, třetí největší pivovarnická společnost na světě pocházející z Nizozemska, koupila edinburský pivovar v roce 2008. Výrobu piv Deuchars, Coast to Coast a Maltsmiths chce z Edinburghu přesunout do 42 kilometrů vzdáleného pivovaru Belhaven v Dunbaru.

„Je to něco, čeho si velice vážíme,“ řekl Callan britské BBC. „Naší hlavní prioritou je teď 30 zaměstnanců zdejší pobočky. Vstupujeme teď do fáze konzultací.“ Podle něj není modernizace zdejšího závodu finančně proveditelná.

„Smutnou pravdou je, že viktoriánská infrastruktura znamená výraznou neefektivitu a náklady navíc,“ řekl Callan. „Abychom zmodernizovali pivovar a zároveň naplnili naše požadavky na udržitelnost, vyžadovalo by to dlouhodobou investici, která by udělala pivovar ekonomicky neperspektivní.“

V Česku nejde o nic neobvyklého. Velké pivovary mají dlouhou tradici s uzavíráním a přesouváním výroby ve snaze zefektivnit produkci. V minulosti byly zavřeny pivovary například v pražských Holešovicích nebo na Braníku, které fungovaly již od 90. let 19. století. Výroba se přesunula do pivovaru Staropramen na Smíchov. Zmíněný Heineken ukončil výrobu piva v Kutné Hoře, když v roce 2010 přesunul výrobu z pivovaru z 16. století.

Pivovary končily i během pandemie, velká část z nich přesunula výrobu do větších pivovarů. Ve Vysoké Chlumnici skončila výroba piva, kterou provozoval rod Lobkowiczů od roku 1474. Stejný osud potkal i pivovar Klášter a Uherský Brod, které také spadaly do skupiny Pivovary Lobkowicz Group. Pivovar v Karlových Varech z roku 1878, jen o pár let mladší než ten v Edinburghu, skončil s výrobou v roce 1999 poté, co mateřská společnost Plzeňský prazdroj přesunula výrobu do Plzně.