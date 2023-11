Hlavatý: Za distribuci elektřiny máme zaplatit o 136 procent více než letos

Byl by to faul vůči většině českého průmyslu, pokud by ke snížení cen za distribuci došlo pouze u velkých vybraných firem. Byl by to opakovaný faul vůči nám všem, občanům i firmám. Určování, kdo si úpravu distribučních poplatků zaslouží, nebo ne, by byl v tomto případě doslova zločin. Omlouvám se, ale jiný výraz nemohu najít. Musí dojít ke korekcím, a to pro všechny stejně. Pokud by se vybíraly firmy, kde by ke korekcím došlo, tak se vracíme do období totalitního režimu, který také podporoval a rozhodoval o výhodách pro určitá odvětví.