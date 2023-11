Komentář: Fackovací panák ERÚ za vysoké ceny nemůže

Energie jsou drahé, protože Energetický regulační úřad (ERÚ) nedělá svou práci, tak by se dal shrnout základní postřeh k energiím komentátora Dolejšího v článku „Komentář: Drahé Česko. Data, potraviny, elektřina. To není náhoda“. Že máme problém s dosažením konkurenčního prostředí, je nabíledni. Jenže současné zvýšení cen distribuce není v oblasti, kterou by mohl ERÚ kontrolovat, jde o politický účet za starou podporu OZE ve stylu zelený závazek za cenu, „ať to stojí, co to stojí“.