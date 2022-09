Investice do solárů se vrací rychleji. Je ale třeba nepodcenit kondici střechy

„Neznamená to, že nedoporučujeme instalovat solární elektrárnu tam, kde je návratnost investice třeba 10 i více let. Dnes instalační firmy nabízejí záruku na fotovoltaické panely 25 až 30 let tak, že garantují, že po tuto dobu neklesne jejich výkonnost pod 80 procent jejich původního výkonu,“ říká.

Dále je dobré vědět, co přesně konkrétní nabídka obsahuje. „Stává se, že některé firmy v prvotních návrzích smluv pominou úpravu odběrných míst a započítají ji až při vlastní instalaci. To může zvýšit náklady na realizaci,“ varuje Rous.

Důležitá je také velikost, respektive výkon střešní elektrárny. U rodinných domů existuje limit pro maximální velikost fotovoltaické elektrárny, a to výkon do 10 kWp (instalovaný výkon, resp. maximální výkon ve špičce, pozn. red.). V pondělí 27. září pak vláda rozhodla o budoucím navýšení limitu na 50 kWp. Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu by tak nemělo být nově nutné při umístění obnovitelného zdroje energie s výkonem do 50 kW, pokud je součástí stavby, nezasahuje do nosných konstrukcí a nemění způsob užívání stavby.