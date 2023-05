Nekalá finta na nováčky: web se tváří jako státní a nabízí drahé „nic“

Začínající živnostníky čeká hned po přihlášení na úřadě tvrdé uvítání do podnikatelské džungle. Ještě před tím, než s nimi stát zahájí jakoukoliv oficiální komunikaci, bombardují je katalogové firmy nabízejí jim drahé služby „za nic“.

Vzhledem k tomu, že jí následující dny chodily do schránky další úřední dopisy, například od České správy sociálního zabezpečení či o zřízení datové schránky, působilo podle ní vše korektně a tak, jak má být.

„Kdyby mě na úřadě neupozornili na to, že státní evidence je zadarmo a není za ni třeba nic platit, raději bych složenku uhradila, protože bych nechtěla mít hned od počátku nějaké problémy,“ říká začínající podnikatelka.

Živnostenský portál se snaží získat od lidí peníze za něco, co mají od státu zadarmo. Začínající podnikatelé se mohou nechat lehce zmást a zaplatit, protože se mohou domnívat, že to je jejich povinnost.

Další podezřelou skutečností je to, že znění výzvy k uhrazení poplatku za evidenci v rejstříku se odkazuje na evropskou směrnici 2005/29/EC, která má hovořit o podnikání právnických a fyzických osob. Ve skutečnosti však tato směrnice pojednává „o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu“.

Nejpodezřelejší je však web Živnostenského portálu. Ten kromě základních kontaktů a informací o firmě, která údajně poskytuje přístup k údajům o všech českých společnostech, a to „jednoduše, transparentně a s výborným zákaznickým servisem“, obsahuje už jen odkaz na vyhledávání nabízených firem.

Redakce SZ Byznys zaslala jednateli otázky týkající se faktické činnosti společnosti Vengerberg, ten však do vydání článku nereagoval.

„Čerství živnostníci nově zapsaní v živnostenském rejstříku se na nás obracejí, že obdrželi výzvu k platbě za zápis do nějakého rejstříku a že jí buď nerozumí, v horším případě že ji už uhradili a teprve poté zjistili, že se stali obětí této katalogové firmy,“ říká mluvčí HK ČR Miroslav Diro.

Tito „podnikavci“ si podle něj vytipovávají nové podnikatele a snaží se je uvést v omyl a zneužít toho, že jako nově podnikající osoby ještě nebudou mít dostatečný přehled o tom, co je povinností uhradit, a co nikoliv. „Stát se obětí této praktiky je velmi snadné i proto, že čerstvý živnostník má podle 21 základních podnikatelských zákonů 1719 povinností,“ říká Diro.

„Zápis do takovýchto portálů není oficiálním zápisem do živnostenského rejstříku, a už vůbec ne přihláškou do Hospodářské komory. Jediným zákonem stanoveným poplatkem za ohlášení živnosti a následnou registraci v živnostenském rejstříku je zákonem stanovená částka 1000 korun,“ vysvětluje mluvčí HK ČR Diro.