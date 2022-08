Kdo měl štěstí, má levnější plyn. Dodavatel mění ceníky každý týden

Turbulentní změny na trhu s plynem nutí některé dodavatele měnit ceníky týden co týden. Společnost Innogy změnila cenu plynu pro nové zákazníky u svých tří fixovaných produktů naposledy 29. července 2022. Za poslední měsíc si však noví zákazníci mohli dlouhodobě zasmluvnit pět různých cen.

„Je to férový přístup, který je výhodný i pro zákazníky – na trhu vidíme aktuálně velké cenové výkyvy a ne vždy jde cena jen nahoru. Pokud na trhu cena klesne, promítáme pokles do ceníku, tak jak je to vidět např. v ceníku od 22. července,“ popisuje mluvčí Innogy Pavel Grochál.