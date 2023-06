Kolik posílat do penzijního fondu, aby stát přidal maximum

„Lidé, kteří chtějí do budoucna navýšit svůj vklad, to mají poměrně jednoduché. Naopak penzistům, kteří si v současnosti spoří, teď nezbývá než čekat,“ říká Aleš Poklop, prezident Asociace penzijních společností pro SZ Byznys.

Pokud by změny prošly a začaly platit, je postup stejný jako dnes, když si chce člověk navýšit úložku. Účastník si ve smlouvě zvýší měsíční částku, což může udělat na pobočce, v online portálech, telefonicky apod. Různé společnosti nabízejí různé možnosti, ale ty tři jmenované by měly fungovat všude. Pak začne posílat novou částku a to je vše – stát mu pak začne prostřednictvím penzijní společnosti vyplácet státní příspěvek odpovídající nové výši úložky.

Počkat, jestli začne zákon v navržené podobě skutečně platit. Kdyby se tak stalo, tak může buď spořit dál bez státního příspěvku u nových úložek, nebo ukončit spoření formou renty či jednorázového výběru. Tedy za předpokladu, že penzijní spoření trvalo alespoň pět let a účastník dovršil 60 let.

V tomto ohledu se nic nemění. Stále platí, že je třeba dodržet obě podmínky, tedy pět let spoření a věk 60 let u starých smluv a u nových smluv, od ledna, pak 10 let spoření a 60 let. Pokud budu chtít peníze vybrat předčasně, tak jednu nebo obě tyto podmínky poruším.V takovém případě však získám jen své úložky, zhodnocení a případně úložky zaměstnavatele, pokud mi posílal. Ale budu muset vracet státní příspěvky a příspěvky zaměstnavatele a zhodnocení budu muset zdanit 15% daní.