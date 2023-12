Kvůli neshodám v akvaponické skupině odešel jeden z majitelů

Brněnská skupina GFF, do níž patří mimo jiné společnost Future Farming stavící akvaponické farmy a technologie, má novou sestavu majitelů. Z holdingu odešel podnikatel Martin Luňák, který měl přitom hlavní zásluhu na tom, že se skupina pustila do akvaponického byznysu.

Projekty firmy se zpožďují a řada firem v holdingu je podle posledních zveřejněných údajů ztrátová . K tomu se nyní přidružila zmíněná neschopnost vyplatit všechny investory u splatné dluhopisové emise. Firma to odůvodňuje investicemi a slibuje brzy zjednat nápravu.

Luňák většinu svého dosavadního 25procentního podílu ve společnosti GFF přenechal zbývajícím dvěma partnerům. Většinovým majitelem s aktuálním podílem 66,5 procenta je podnikatel Ondřej Bartoš (nemá nic společného s Ondřejem Bartošem, investorem do startupů ze společnosti Credo Ventures).

„Pan Luňák měl možnost ovlivňovat řízení GFF do výše svého podílu. Žádné zásadní neshody podle dalších spolumajitelů nevznikaly, ale samozřejmě že mohl Martin Luňák po pěti letech společné práce nabýt jiného názoru,“ dodal Bartoš.

Dlouho funguje na trhu akvaponická firma v Přáslavicích u Olomouce, kterou tam provozuje společnost Flenexa plus podnikatelů Aleše Horáka a Michala Netolického.

Budování akvaponických farem je však investičně náročný podnik. Future Farming je v Česku nejviditelnějším propagátorem tohoto inovativního zemědělského oboru. Z domácí konkurence byla nejvíce vidět rovněž Rybí zahrada z Lážovic na Berounsku. V létě 2023 vstoupila do tohoto projektu kapitálově i Future Farming.

Na druhou stranu to byl právě Luňák, kdo do skupiny přivedl ostravského nadšence do akvaponie Michala Fojtíka. Ten je nyní hlavní tváří projektů Future Farming.