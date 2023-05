Loňský výsledek bude těžké zopakovat, říká finanční ředitel ČEZ

Energetická skupina ČEZ loni zaznamenala rekordní zisk. Ten v letošním prvním kvartálu však meziročně klesl o 60 procent na 10,8 miliardy Kč. Do výsledku z roku 2022 se propsalo několik faktorů, které letos chybí, zatímco jiné naopak ze zisku část odkrajují.

Výsledky ČEZ snižují mimo jiné dočasné odvody z neočekávaných zisků. „Daň z neočekávaných zisků ve výši 60 procent nad rámec běžné daně činila za první kvartál tohoto roku devět miliard korun,“ říká v rozhovoru pro SZ Byznys ředitel divize finance v ČEZ Martin Novák.

Stejně jako loňský zisk se podle něj nejspíš nebude opakovat ani historicky nejvyšší dividenda, kterou ČEZ navrhl na 117 Kč na akcii. „Výsledky dalších let budou záviset zejména na vývoji tržních cen komodit a regulace energetiky v Evropě,“ vysvětluje Novák s tím, že ceny energií klesají.

Zisk ČEZu v prvním kvartálu roku 2023 klesl meziročně o 60 procent na 10,8 miliardy Kč. Loňský zisk byl přitom rekordní mimo jiné kvůli vysokým cenám energií. Proč jste letos dosáhli nižšího zisku než před rokem?

V roce 2022 jsme sice prodávali elektřinu za relativně vyšší ceny na rok 2023 než v roce 2021 na rok 2022, a meziročně tak utržili o 11 miliard Kč více. Ale negativně na meziroční srovnání působily tři hlavní faktory.

Prvním z nich je mimořádný dočasný zisk ve výši 7,4 mld. Kč, dosažený v prvním kvartálu 2022. Tento dočasný zisk se v dalších kvartálech roku 2022 vyrušil vyššími náklady ve stejné výši, ale meziroční srovnání prvních čtvrtletí ovlivnil zásadně. Příkladem takové položky jsou prodeje emisních povolenek pro výrobu v roce 2022, které jsme tehdy realizovali v prvním kvartálu z důvodu řízení likvidity a uspokojení vysokých maržových požadavků na zajištění prodejů na burzách.

Druhým faktorem je nižší zisk z tradingových aktivit, tj. z obchodování na komoditních trzích, protože volatilita cen už letos není tak vysoká jako v bezprecedentním roce 2022.

Třetím hlavním faktorem bylo zavedení mimořádných opatření, tedy zejména daně z neočekávaných zisků a odvody z nadměrných tržeb výroby na stropy, které jsou stanovené zákonem.

Jak tyto faktory dané nařízením vlády ovlivnily čtvrtletní výsledek?

Odvody z nadměrných tržeb výroby na stropy jsou stanovené zákonem a týkají se hlavně tržeb z výroby jaderných elektráren. Nadměrný příjem z prodeje elektřiny odvádíme na měsíční bázi formou záloh. A tento náklad za první čtvrtletí přesáhl 10 miliard Kč.

Daň z neočekávaných zisků ve výši 60 procent nad rámec běžné daně činila za první kvartál tohoto roku devět miliard korun, ta bude placena až v září v rámci zálohy na první tři čtvrtletí společně se zálohou na běžnou daň z příjmu. V prvním čtvrtletí minulého roku tyto náklady nebyly, takže celkem 19 miliard Kč je čistá změna oproti roku 2022.

Bude se loňský rekordní zisk ještě opakovat, nebo to byl ojedinělý případ?

Pokud ceny elektřiny zůstanou na současné úrovni, nebo budou dále klesat, tak se loňský výsledek opakovat nebude. Respektive loňský bezprecedentní rok se zásadní změnou dodávek plynu, a tím enormním růstem cen elektřiny, se těžko může někdy opakovat. Navíc na roky 2023 až 2025 je schválena daň z neočekávaných zisků ve výši 60 procent nad rámec běžné daně z příjmu. Takže loňský výsledek bude hodně těžké zopakovat v budoucnu a bude to na dlouho rekordní rok.

Samozřejmě nikdo neví, co bude. Může dojít k nějaké eskalaci na energetických trzích, i když to tak nevypadá – plynu je dostatek, buduje se nová kapacita v LNG terminálech v celé západní Evropě. Nevypadá to, že by se opakoval problém s vypnutím dodávek plynu, ke kterému došlo loni.

Myslím si, že ještě před rokem jsem se v nejdivočejších snech neodvažoval předpovědět takhle vysoký zisk za rok 2022, protože nikoho nenapadlo, že elektřina bude stát až 1000 eur na MWh, což je cena z 26. srpna loňského roku.

Jaké výsledky předpokládáte v následujícím období?

Za celý rok 2023 předpokládáme provozní zisk EBITDA na úrovni 105 až 115 miliard Kč a čistý zisk očištěný čekáme na úrovni 33 až 37 miliard Kč. To je naše nejlepší očekávání, které jsme zveřejnili. Interval jsme zúžili, jelikož už máme několik měsíců roku 2023 za sebou a očekávání na úrovni EBITDA snižujeme, protože ceny energií klesly a otevřená pozice výroby také. Na úrovni čistého zisku v podstatě potvrzujeme výhled ze začátku roku. Výsledky dalších let budou záviset zejména na vývoji tržních cen komodit a regulace energetiky v Evropě.

Kolik odvedete letos českému státu na nové dani z neočekávaných zisků?

Daň z neočekávaných zisků a odvody nás přijdou asi na 30 až 40 miliard Kč za rok 2023.

Jak dividenda a daň z mimořádných zisků společnosti ČEZ pomůže snížit schodek státního rozpočtu?

Český stát by měl letos dostat ze Skupiny ČEZ více než 100 miliard Kč. To zahrnuje odvody z nadměrných tržeb výroby nad definované stropy jednotlivých výrobních zdrojů, daň z neočekávaných zisků, dividendu ve výši 44 miliard Kč a také platby z titulu běžné daně z příjmu – zejména doplatek běžné daně z příjmů ze zisku roku 2022 nad rámec záloh, který se platí na konci června 2023.

Odvede ČEZ do státní kasy tolik i v následujících letech?

To záleží na cenách elektřiny, ale já si to nemyslím. Tohle je výsledek extrémně úspěšného roku 2022, který svým ziskem několikanásobně předčil běžné roky. Také víme, co se dělo s cenami energií, a myslím, že budeme rádi, když se taková situace už nebude opakovat a ceny energií budou dlouhodobě nižší než loni. Tudíž i zisk ČEZu bude nižší.

Z loňského zisku jste navrhli vyplatit rekordní dividendu 117 Kč na akcii. Bude se to opakovat i v budoucnu?

Vyplatíme ji v srpnu a o její výši rozhodnou akcionáři na valné hromadě 26. června. Nejvyšší dividenda v historii byla v roce 2009, kdy činila 53 Kč na akcii. Teď je to 117 Kč, takže je enormní ve srovnání s minulými lety.

Mají tedy akcionáři předpokládat do budoucna menší dividendu?

Většinou to tak bývá. Když jsou menší zisky, jsou i menší dividendy.

V příštích letech bude muset ČEZ investovat do nových zdrojů. Jak jdou tyto investice dohromady s tím, co budete odvádět státu?

Náš návrh reflektuje naše finanční schopnosti, plány do budoucna a samozřejmě i veškeré platné odvody a daně plynoucí z platné legislativy. Při relativně vysoké nominální dividendě jde o 80 procent dosaženého čistého zisku očištěného za rok 2022. A to je částka, kterou si můžeme dovolit vyplatit a neohrozit tím naše plány a plnění schválené strategie VIZE 2030 do budoucna.