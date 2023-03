Místo oběda rohlík z domu. Horská střediska narazila na chudší lyžaře

„Dnes určitě platí, že je situace horší, než byla například loni. Náklady na provoz výrazně vzrostly, přičemž výnosy rostly mnohem mírnějším tempem. Tento rozdíl pocítilo každé středisko jinak, každopádně může jít i o vyšší desítky procent. Už nyní je proto jasné, že co se týká zisků skiareálů, nebude to žádná hitparáda. Z toho důvodu očekávám, že by mohlo být také méně investic, které budou chtít provozovatelé realizovat,“ říká pro SZ Byznys ředitel Asociace horských středisek Libor Knot.