Češi nasadí na pomoc Ukrajině mikiny. Podepíše je i Drábová

Proto se Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) rozhodlo zahájit kampaň Rozsvěcíme Ukrajinu, díky které chce získat peníze, jež Ukrajině pomohou s co nejrychlejší obnovou a opravami energetické infrastruktury. „To je to, co lidé na Ukrajině teď nejvíc potřebují,“ dodal Síkela.