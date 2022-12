Válka na Ukrajině vybičovala Čechy k rekordu. Tolik na dary ještě neposlali

Loni se zvedla vlna solidarity hlavně kvůli tornádu na jižní Moravě, letos byla rozhodujícím faktorem pro nárůst finanční podpory ze strany jednotlivců i firem ruská invaze na Ukrajinu. Většina darů mířila právě na Ukrajinu, a to co do počtu, tak i co do velikosti zasílaných obnosů.