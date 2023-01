O osudu padlé Arcy se rozhodne na Slovensku, miliardy dluží i v Česku

V kauze jde o 19 miliard korun a většinu pohledávek drží věřitelé z České republiky. Kromě množství fyzických osob jsou mezi nimi také například bytová družstva a odbory. Většina majetku spadajícího do reorganizace je pro změnu ze Slovenska. Arca Investments zastřešovala skupinu Arca Capital. Lidé do Arcy vkládali peníze hlavně prostřednictvím směnek s příslibem vysokého zhodnocení.

„Restrukturalizační plán je připraven tak, aby splňoval veškeré zákonné požadavky podle slovenského insolvenčního zákona. Vzhledem ke komplementárnosti a významné provázanosti obou plánů by změna v podobě hlasování proti plánu ve slovenském řízení byla výrazně iracionální a popřela by a ohrozila předchozí české hlasování, ve kterém věřitelé přijali reorganizační plán,“ uvedl manažer Arcy Peter Janiga.

„V konečném důsledku by tak slovenský konkurz mohl vést až k přeměně české reorganizace rovněž v konkurz,“ shrnuli právníci Arcy v dokumentu zveřejněném v českém insolvenčním rejstříku. Restrukturalizace Arcy na Slovensku měla také uvolnit peníze pro financování nákladů české reorganizace. „V případě konkurzu dlužníka v rámci slovenského insolvenčního řízení by k takovémuto uvolnění dojít nemohlo, a financování české reorganizace by tak mohlo být ohroženo,“ doplnil advokát Arcy v publikovaném dokumentu.