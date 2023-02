Oblast, kde sankce Rusko necítí. Jeho Rosatom se šíří do světa

Z exkluzivních obchodních údajů, které shromáždil britský Královský institut sjednocených služeb (RUSI), vyplývá, že prodej ruského jaderného paliva a technologií do zahraničí vzrostl v loňském roce o více než 20 procent. Dokonce nákupy ze strany Evropské unie se vyšplhaly na nejvyšší úroveň za poslední tři roky, uvádí agentura Bloomberg .

Ačkoliv tento obchod přináší Rusku spoustu peněz, nebere Kreml toto kritérium jako hlavní. Pokaždé když jaderný gigant Rosatom dostane zakázku na výstavbou nového reaktoru, zajišťuje si tím Rusko peníze a politický vliv až na desítky let dopředu.

„Je to součást velkého energetického soupeření, v němž se právě nacházíme,“ říká Edwin Lyman, ředitel pro bezpečnost jaderné energie v Union of Concerned Scientists. Jde o americkou neziskovou organizaci, která podle svých webových stránek poskytuje nezávislé vědecké analýzy na zásadní problémy dnešního světa.

Podle Bloombergu Rusko po rozpadu Sovětského svazu pokračovalo v investicích do výroby jaderného paliva a technologií, i když v jiných částech světa tento průmysl upadal – proto mají Rusové na světovém trhu výhodnou pozici.

To je jeden z důvodů, proč se Západ zatím sankcím proti jadernému sektoru vyhýbal a například Maďarsko, kde Rusové staví další bloky v jaderné elektrárně Paks, jasně prohlásilo, že zablokuje jakékoliv sankce proti jadernému sektoru.

Ale to se netýká jen Maďarů, odříznout se od ruských dodávek v oblasti jádra by bylo příliš ekonomicky bolestivé i pro další země včetně Česka. Palivo pro dva bloky Temelína místo společnosti TVEL, dceřiné firmy Rosatomu, dodá od roku 2024 americký Westinghouse a francouzský Framatome, ale do Dukovan Rusové dodávali bez přestávky od spuštění tamních bloků v 80. letech a najít nového dodavatele bude obtížnější.