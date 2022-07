Plynová krize doráží na impérium Daniela Křetínského

Spolu s nejistými dodávkami ruského plynu do Evropy se dostává pod čím dál větší tlak také byznys Energetického a průmyslového holdingu. Jeden z pilířů skupiny ovládané miliardáři Danielem Křetínským a Patrikem Tkáčem je totiž úzce svázaný právě s plynem. Právě jeho trubkami se dopravuje velká část plynu z Ruska. Ratingové agentury proto výhledy exponovaných částí holdingu nevidí růžově.

Energetický byznys EPH je rozdělený do dvou základních větví. Na jedné straně je výroba elektřiny zastřešená společností EP Power Europe. Druhým pilíř tvoří firmy sdružené pod hlavičkou EP Infrastructure. Zajišťují mimo jiné distribuci energií, a to včetně plynu. A právě v této větvi EPH, známé též pod zkratkou EPIF, se kvůli plynu nachází rizikovější místo holdingu. Byla to přitom právě infrastruktura, která měla v Křetínského byznysu nejsilnější pozici.