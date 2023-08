Muž, který sahá po Mafře. Parťák miliardářů i postav s problémy

V souvislosti s jednáním o prodeji vydavatelského domu Mafra se letos v létě začalo stále častěji objevovat jméno Karla Pražáka. A poté, co podle zdrojů Seznam Zprávy ze souboje vypadla skupina Czechoslovak Group miliardáře Michala Strnada, se z byznysmena Pražáka rázem stal favorit boje o převzetí přední tuzemské mediální skupiny. Kdo vlastně Karel Pražák je a jaké jsou jeho byznysové kořeny a vazby?

Psal se rok 1996 a tehdy sedmadvacetiletý absolvent České zemědělské univerzity v Praze Karel Pražák se po prvních zkušenostech v Pragobance stal manažerem České pojišťovny. Do finanční instituce nepřišel na inzerát, ale jako aktér akcionářského vstupu skupiny PPF. Blízký vztah s majitelem PPF Petrem Kellnerem byl pro Pražáka jedním z hlavních urychlovačů jeho byznysového růstu.

Tehdy se také zrodilo jeho dlouhodobé spojenectví s kontroverzním podnikatelem Petrem Sisákem. Ten měl totiž ve stejné době jako PPF v Setuze rovněž podíl, a to prostřednictvím skupiny Via Chem. Společně vlastnictví Setuzy ale netrvalo déle než půl roku. PPF rychle z chemického podniku odešla, pohledávky vůči Setuze ale držela ještě několik dalších let.