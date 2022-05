Pošta dostala půlmilionovou pokutu. Za chyby u prodejů investic a penzijka

Centrální banka přišla do České pošty na kontrolu loni v březnu. Vyžádala si namátkově dokumenty sjednaných smluv různých finančních produktů za poslední rok. Našla pět porušení zákona o podnikání na kapitálovém trhu a zákona o doplňkovém penzijním spoření. A udělila za to státnímu podniku půlmilionovou sankci.

V oblasti investic chyběla ve všech kontrolovaných případech ve smlouvách informace, která by zákazníka spravila o investičních službách, které firma poskytuje. Zákon to přitom vyžaduje.

Zákaznické složky také neobsahovaly žádný dokument, prostřednictvím kterého by Pošta prohlašovala, že má příslušné povolení k poskytování investičních služeb a jedná tedy samostatně jako investiční zprostředkovatel.

„K zaznamenání požadavků a potřeb účastníka byla účastníkem řízení využívána část formuláře smlouvy Potřeby účastníka: Proč si zakládáte penzijní spoření?, kdy si účastník doplňkového penzijního spoření (DPS) měl zvolit jednu ze 3 předtištěných variant: a) Chci se zabezpečit na stáří, státní důchod mi nebude stačit a já si chci žít slušně i v důchodu; b) Chci vytěžit maximum benefitů. Také zhodnocení je pro mě důležité; c) Chci mít jistotu, že mám nějaké prostředky bokem, proto spořím a časem se uvidí; přičemž nebylo možné zaznamenat žádné další potřeby a požadavky účastníka DPS ve vztahu ke sjednávané smlouvě,“ popisuje ČNB.

Výběr z předdefinovaných variant, aniž by mohl zákazník zvolit více než jednu z nich, nebo aby byly dále zaznamenány jeho osobní požadavky a preference, není podle ČNB dostatečný. Chyby regulátor našel i ve vyplňování penzijního dotazníku a strategie spoření.

Regulátor České poště vytkl také to, že řádně nekontrolovala, jak se investiční produkty a penzijní spoření prodávají. Nedostatečnou vnitřní kontrolu při investičním zprostředkování přitom ČNB hodnotí z provinění České pošty jako nejzávažnější. Zákon umožňuje za to udělit trest až do 150 milionů korun.