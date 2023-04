Pravomoci ERÚ se mají zvýšit. Má znát i reálné ceny dodavatelů energií

Politici se hádají o to, jak moc u nás loni vyrostly ceny energií. Zatímco podle dat Eurostatu vyskočily v Česku nejvíc v Evropě, vláda i dodavatelé energií tvrdí opak. To zopakoval v pořadu Otázky Václava Moravce i ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) s tím, že se jedná o ceníkové ceny, které ale nejsou skutečné. Reálná data totiž nejsou k dispozici a to se má změnit.