Přehledně: Podívejte se, co vše vám změní chystaná novela zákoníku práce

Senát ve čtvrtek navrhl v rámci novely zákoníku práce změny, které by například dovolily pružnější pravidla pro „dohodáře“, tedy pracovníky na dohodu o provedení práce nebo možnost dobrovolné práce přesčas ve zdravotnictví.

Změny chce zavést až od příštího roku, nikoli od letošního září, a to navzdory sankcím ze strany Evropské komise. Novela zákoníku totiž měla začít platit už na začátku loňského srpna. Senátní úpravy teď dostane na stůl Sněmovna. A co by se mohlo pro pracující změnit?