Prodej Mafry je ve finále, rozhodne duel českých miliardářů

Dva týdny poté, co prezident Petr Pavel podepsal novelu zákona zpřísňující podmínky pro vlastnictví médií vrcholnými politiky, směřuje do finále prodej vydavatelství Mafra. Ta patří do holdingu Agrofert ze svěřenských fondů Andreje Babiše (ANO). Zájem o Mafru v balíku i s jednou z chemiček Agrofertu má miliardář Karel Pražák a jeho soupeřem v tendru je další miliardář Michal Strnad.