Psychologická pomoc byla tabu, nyní je in. Zájem o nový benefit roste

I před covidovou pandemií se vědělo, že duševní pohoda zaměstnanců je pro kvalitní výkon jejich práce důležitá. Koronavirus však tuto spíše teoretickou poučku přetáhl aktivně do praxe.

„Zprvu to nebylo tak využívané, lidé museli získat důvěru, že se mohou svěřit a zůstane to mezi čtyřma očima. S psychologem se spojují přes unikátní kód, který jim zajišťuje anonymitu. Po covidu začal zájem o tento benefit výrazně stoupat,“ popisuje Ludmila Hadarová, personální ředitelka společnosti.

Osobní zkušenosti s poskytováním psychické podpory zaměstnancům má i poradenská společnost Accenture ČR, která si loni v březnu provedla interní průzkum jejich potřeb a vyšlo jí, že pro více než 90 procent respondentů je důležité, že se firma věnuje jejich osobním problémům. Vedle psychologické asistence to je právní poradenství, telemedicína nebo finanční pomoc.

„Bezplatné poradenské psychologické služby jsou dostupné všem zaměstnancům a jejich blízkým 24 hodin denně, 365 dnů v roce a možnost využívat tyto služby zůstává i bývalým zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům i po dobu 12 měsíců poté, co opustili naši společnost,“ říká personální šéfka firmy Šárka Vránová.

Tlak na výkon, stresy, úzkostné stavy a schopnost vyrovnávat se se změnami – to jsou hlavní problémy, které zaměstnanci v obecné rovině v psychologických poradnách řeší. Podle psychologa Martina Koska ze společnosti MK Psychology to řešili i před covidem, ale individuálně, kdežto po covidu se toho chopili personalisté a začali to nabízet jako nový atraktivní benefit svým zaměstnancům – buď klíčovým zaměstnancům, nebo plošně.