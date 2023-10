Řada cestovek ruší lety do Izraele. Vyhlášení války komplikuje pojištění

České cestovní kanceláře řeší, zda mají zrušit naplánované cesty do Izraele. Část z nich, které mají naplánované odlety už tento týden, k takovému kroku přistupují.

V sobotu ráno totiž ozbrojenci z hnutí Hamás podnikli velký útok na Izrael. Obě strany se nadále ostřelují a celková bilance třetího dne bojů se vyšplhala nad 1300 mrtvých a 5000 zraněných včetně desítek cizinců. Izraelská vláda ohlásila totální blokádu Gazy a evropské země evakuují své občany.

„Většina našich členů ruší odlety do Izraele na další dva týdny a snaží se s místními dopravci a hoteliéry domluvit na přesunu zájezdů na pozdější dobu. S dalšími termíny poznávacích zájezdů vyčkávají dle vývoje situace,“ řekla SZ Byznys výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) Kateřina Chaloupková.

Do Izraele se podle ní chystalo v následujících dvou týdnech odcestovat stovky klientů cestovních kanceláří AČCKA. Ne všechny cestovky jsou ale jejími členy a někteří lidé cestují do zahraničí samy, takže celkově se může jednat o tisíce lidí, kteří plánovali v brzké době do země odletět.

Foto: Radek Hejret, CK Olivetour Takto vypadalo v neděli letiště Davida ben Guriona v Tel Avivu. „Situace na letišti byla uspořádaná, se zvýšenou bezpečnostní ostrahou. Při vjezdu na něj byl standardní check-point s několika vjezdy otevřen pouze jeden. Uvnitř byly rozmístěny šipky SHELTER, aby každý včas našel nejbližší kryt v případě, kdyby sirény opravdu zazněly. Což se nestalo. Polovina letů byla odložena nebo zrušena, proto odbavovací hala zela prázdnotou,“ popisuje průvodce Olivetour Radek Hejret víkendovou situaci na izraelském letišti.

Ne všechny cestovní kanceláře však podle Chaloupkové k rušení zájezdů přistupují. Letecké společnosti totiž do Izraele stále létají, a tak jde případné zrušení zájezdu finančně na bedra cestovních kanceláří, které v takovém případě nemají nárok na kompenzaci od leteckého dopravce.

Z Prahy do Tel Avivu létají společnosti Smartwings, České aerolinie, Eurowings a izraelský dopravce Israir Airlines. Ačkoliv o víkendu byly některé lety zrušeny a část i dnes, v průběhu týdne mají dopravci naplánováno do Izraele přes 20 cest. „V sobotu byl zrušený odlet z Letiště Václava Havla Praha ve 23:45, zrušený byl také nedělní odlet v 10:40, linka s příletem ve 21:00 a odlet ve 22:15. Co se týká dneška, evidujeme zrušený přílet ve 13:05 a ve 21:00,“ říká mluvčí Letiště Praha Klára Divíšková.

Letiště tak podle ní doporučuje cestujícím být v kontaktu se svým dopravcem, sledovat jejich webové stránky i sociální sítě, protože se může změnit čas odletu nebo příletu. „Tento týden jsou však stále v plánu tyto lety: Smartwings (8×), El Al Israel (12×), Israir (2×) a Bluebird (2×),“ uvedla Divíšková v pondělí v podvečer.

Foto: Stránky MZV ČR Varování na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Letecké společnosti zatím nezrušily všechny lety do Izraele i proto, že české Ministerstvo zahraničních věcí sice na svých stránkách doporučuje turistům velikou obezřetnost při pohybu v zemi, sledovat místní média a respektovat pokyny bezpečnostních složek, ale doporučení necestovat do Izraele či okolních zemí (Sýrie, Egypt, Jordánsko, Libanon) zatím žádné doporučení nevydalo.

Turistům v Egyptě, kde včera místní policista zastřelil dva izraelské turisty a jejich egyptského průvodce, zašle varování. Doporučuje také zaregistrovat se v systému Drozd.

Co je DROZD Projekt Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje účinně organizovat pomoc českým občanům, kteří poskytnou na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.

„Nyní neplánujeme upravovat cestovní doporučení pro zmíněné země, ale české zastupitelské úřady situaci pečlivě sledují. V případě, že to situace bude vyžadovat, tak doporučení promptně upravíme. Dnes, v souvislosti s útokem v Alexandrii, budeme rozesílat prostřednictvím systému DROZD zaregistrovaným cestovatelům informační SMS,“ uvedl odbor komunikace na dotaz redakce, zda úřad plánuje varování turistům rozšířit.

V současné chvíli jsou tak cesty do Izraele pouze na zvážení leteckých společností a cestovních kanceláří, zda je na své náklady omezí. U leteckých společností se může situace změnit v okamžiku, kdy mezinárodní pojišťovny odmítnou pojišťovat letadla na lety do Izraele.

Smlouvy s pojišťovnami mívají podmínku, že pojištění se vztahují pouze na oblasti, které nejsou ve válečném stavu. Záleží na tom, jak situaci vyhodnotí, ale v krátkém horizontu to může mít vliv na rušení letů. Jiří Pruša, bývalý viceprezident ČSA

Izrael totiž prohlásil, je že ve stavu války, a pojišťovny tak mohou podle bývalého viceprezidenta ČSA Jiřího Pruši leteckým společnostem říci, že nad takovým územím pojištění neplatí.

„Smlouvy s pojišťovnami mívají podmínku, že pojištění se vztahují pouze na oblasti, které nejsou ve válečném stavu. Záleží na tom, jak situaci vyhodnotí, ale v krátkém horizontu to může mít vliv na rušení letů,“ vysvětluje Pruša.

Vzhledem k tomu, že letecké společnosti do Izraele stále létají, některé cestovky proto zatím k rušení odletů nesahají a spíše zvažují, jak pobyt pozměnit či zkrátit tak, aby nezasahoval do problematické oblasti.

Foto: Stránky CK AVETOUR Cestovní kancelář ještě ve dvě hodiny odpoledne zvažovala odjezd do Izraele, později už nabízela klientům přesun termínu nebo úhradu peněz za zájezd.

Složitou situaci řeší například společnost AveTour, která měla s cestujícími odletět do Izraele, Palestiny a Jordánska tento čtvrtek. Ještě ve dvě hodiny odpoledne nevěděla, zda zájezd zruší (viz upozornění), později však na svých stránkách upřesnila, že vzhledem k mimořádným okolnostem nabízí náhradní termíny zájezdů pro příští rok s finančním zvýhodněním či vrácení finančních prostředků zpět v plné výši a klienti se nemusí obávat, že přijdou o své peníze. „Výše uvedené se týká nejbližších termínů zájezdů s odletem 12. 10. a 16. 10. 2023,“ upřesňuje AveTour.

Cestovní kancelář Kudrna, která má v sobotu s turisty odcestovat na 20 dní na „Jordan Trail s prodloužením o Izrael“ uvažuje o změně trasy. „Nyní řešíme, jak to uděláme. Je to složité i vzhledem k tomu, že doporučení Ministerstva zahraničí není jednoznačné. Pokud to půjde, zájezd uskutečníme a případně Izrael vynecháme, i když máme trasu naplánovanou do bezpečných míst,“ odpověděl muž na telefonní lince určené klientům.

Cestovka Poznání sice aktuálně žádné klienty v Izraeli nemá, už ale řeší, co bude dělat za měsíc, kdy má do země naplánovaný zájezd. „Asi to zrušíme, ale ještě to budeme sledovat,“ odpověděla paní na telefonní lince.

V podobné situaci je i kancelář SEN, i když má naplánované odlety až na pozdější termíny. „Situace je vážná, klienti se ptají, ale zatím je to velmi čerstvá situace a čekáme na vyjádření vedení. A protože aktuálně v místě nikoho nemáme, nemusíme to hned řešit,“ uvedl muž na call centru.

Foto: Radek Herget Takto vypadal příjezd na letiště v Tel Avivu nad dnešním ránem.

Cestovní kancelář Olivetour, která má s klienty odletět do Izraele ve čtvrtek, však zatím zájezdy neruší. „Zatím počítáme s tím, že odletíme, protože naše programy jsou daleko od místa, kde se něco děje. Budeme se pohybovat u Galilejského a Mrtvého moře a v Jeruzalémě, tedy bezpečných destinací. S cestujícími jsem v kontaktu, uklidnili se a nikdo zatím zájezd nestornoval,“ říká majitel společnosti Daniel Haslinger, který se sám definuje jako veterán cest do Izraele, kam jezdí 20 let.