„Restaurace schytávají jednu ránu za druhou.“ Pětině hrozí, že brzy skončí

České gastro čeká těžká zima. Pětině restauratérů hrozí, že další zdražování už neustojí. Vysoký růst nákladů odvádí hosty nejen od stolů, ale i z výčepů. Osm procent podniků se chystá zavřít buď hned, nebo během několika měsíců. Dalších téměř 11 procent podniků tvrdí, že „spíše skončí“ a necelá třetina by to zvažovala, pokud by nastala další omezení kvůli případnému novému šíření covidu.

„Silní hráči v oboru nebo restaurace, které sázejí na kvalitu, budou pokračovat,“ říká Aneta Martišková, ředitelka firemních vztahů společnosti Edenred s tím, že „komplikace mohou nastat v regionech“. Už nyní v chudších oblastech Česka kvůli nižší kupní síle zákazníků přecházejí podniky na vaření jednodušších jídel s nižším rozpočtem.

„Vesnickým hospodám podráží nohy i levné balené pivo z obchodu a to, že si lidé za covidu zvykli scházet se komunitně v soukromých prostorách,“ je přesvědčen gastronom a člen Českého gastronomického institutu Luboš Kastner. „Hospodám na vesnicích a menších městech nefouká žádný vítr do zad, jen do obličeje. Ve městech s vyšší kupní silou se gastro drží lépe,“ míní.

Restaurace a hospody to už teď vidí v návštěvnosti. Pro mnoho lidí jsou současné ceny na jídelním lístku hraniční, jak vyplývá z aktuálního průzkumu mezi 221 restauracemi a více než 5760 lidmi.

„Ekonomické problémy státu i občanů se zákonitě musí promítnout do gastrobyznysu. To, kde a jak se to projeví, je ale strašně individuální,“ říká Sylvio Spohr, prezident Asociace restauratérů Apron a majitel Café Louvre. „Rozhoduje lokalita, kvalita a výjimečnost, tyto tři faktory rozdělují podniky na úspěšné a neúspěšné.“

Čtyři z deseti Čechů už nechtějí akceptovat žádné zdražení. Dalších bezmála 28 procent bude jíst v restauracích, pokud oběd nezdraží o více než deset korun.