Ruská ekonomika se ze sankcí zotaví až za 10 let, přiznal šéf Sberbank

Ruské ekonomice by mohlo trvat i deset let, než se vrátí na úroveň loňského roku, tedy do doby, než proti Rusko začaly západní státy zavádět sankce za jeho útok na Ukrajinu. Uvedl to v pátek šéf největší ruské banky Sberbank German Gref, který byl v minulosti ruským ministrem hospodářství.