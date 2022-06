I přes sankce putují do Kremlu miliardy. Ruská válka totiž vše zdražila

V době, kdy válka na Ukrajině už trvá více než sto dní, však do Kremlu stále putují nemalé finanční prostředky. Ruská ekonomika těží z přílivu peněz, který by letos mohl činit v průměru 800 milionů dolarů denně – a to je hromada, jen suma, kterou tato komoditní velmoc získává pouze z ropy a plynu.