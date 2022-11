Šéf cukrovaru: Cukru je zatím dost, ale zdražovat musíme stejně

Spotřeba je dlouhodobě stabilní – kolem 33 kilogramů na osobu. Zhruba čtvrtinu cukru v posledních letech Česká republika exportovala do zahraničí. To znamená, že by pro potřeby obyvatel stačilo 500 tisíc tun.

„Mělo by to na nás výrazný dopad, protože by to zasáhlo naše odběratele v Česku, kteří by se stali nekonkurenceschopní. Není to koncepční systémové řešení, je to rychlé rozhodnutí od stolu a něco takového by mělo opravdu projít důkladnou diskuzí všech zainteresovaných stran,“ reagoval Kolář.