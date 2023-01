Firmy skrytě investují do Číny, přes daňové ráje tam poslaly 32 bilionů

Podle výzkumu The Global Capital Allocation Project, který popsala agentura Bloomberg, jsou americké a evropské investice do pevninské Číny z velké části směrovány přes offshore firmy zřízené čínskými společnostmi v daňových rájích. To může znamenat, že zahraniční investoři vlastní v Číně mnohem více aktiv, než uvádí oficiální statistiky.

Údaje výzkumu tak obecně ukazují, jak hluboké jsou finanční vazby mezi druhou největší světovou ekonomikou a hlavními vyspělými ekonomikami. Podle výzkumníků by proto vlády USA a evropských zemí měly věnovat větší pozornost rizikům, jež se s investicemi do čínských společností vedených přes offshore subjekty pojí.

Data z výzkumu jsou jediným veřejně dostupným zdrojem, který zkoumá investice do společností registrovaných v daňových rájích a to, kam je investovaný kapitál nakonec alokován. Většina oficiálních statistik totiž bere v potaz investice podle sídla firmy, a počítá tedy investici do společnosti kontrolované Čínou na Kajmanských ostrovech jako investici do společnosti na Kajmanských ostrovech.