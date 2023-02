Slavný řetězec sendvičů Subway je na prodej za 220 miliard korun

Firma Subway již několik let rychle roste, ale nyní čelí prudce rostoucím nákladům a zvýšené konkurenci. Podle deníku Wall Street Journal proto zvažuje možnost prodeje, který by mohl mít hodnotu více než 10 miliard dolarů, tedy 220 mld. korun. Subway má v Česku 20 restaurací, po celém světe jsou to desítky tisíc provozoven.