Sněmovna hlasuje o úplném zrušení EET

Přínosy zachování elektronické evidence tržeb (EET) alespoň na bázi dobrovolnosti, jak to navrhuje opoziční hnutí ANO, nejsou podle koaličních poslanců předem zřejmé. Znamenalo by to ale naopak náklady pro stát, řekl na tiskové konferenci předseda sněmovního rozpočtového výboru Josef Bernard (STAN). Opoziční SPD souhlasí se zrušením povinné EET, zachování dobrovolné evidence tržeb ale podpoří, uvedl místopředseda hnutí Radim Fiala.

Bernard uvedl, že měl snahu jednat s jednotlivými odbornými svazy a dopátrat se toho, co by dobrovolnost přinesla. K faktickému účelu ale nedošli, řekl. Existují podle něj pouze předpoklady. Státní pokladnu by to ale podle něj stálo 120 milionů ročně. „To se nám zdá příliš draho na to, abychom experiment spouštěli bez toho, abychom měli povědomí o tom, co by to ve skutečnosti přineslo,“ řekl.