T-Mobile zasáhl rozsáhlý výpadek. Jsou problémy s voláním, internetem i SMS

Podle serveru Novinky.cz si na výpadky služeb zákazníci stěžují zhruba od 8:30. A to prakticky napříč republikou. Dovolat se nemohli například v Praze, Brně, Ostravě, Znojmě, Uherském Hradišti či Hradci Králové.

Podle vyjádření Netolické z tiskového oddělení firmy by problémy měly být do hodiny vyřešeny. Uvedla to kolem deváté hodiny ranní ve vyjádření pro ČTK.